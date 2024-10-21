HÖH'den Soydaşlara Seçim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HÖH'den Soydaşlara Seçim Çağrısı

Geniş Video İzle

Güner Çetin, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'deki soydaşları oy kullanmaya davet etti.

21.10.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Temsilcisi Güner Çetin, Bulgaristan'da pazar günü yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de yaşayan soydaşları destek vermeye davet ederek, "Bulgaristan'da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan'daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım" dedi.

Bulgaristan'da 27 Ekim Pazar günü erken genel seçim yapılacak. Son 3 yılda 7'nci kez yapılacak erken seçimlerde, Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan soydaşların sandık başına giderek oy kullanıp, kendilerine destek vermesini istedi. HÖH, Trakya'da il ve ilçelere afişler asarak, soydaşları sandık başına davet etti. Afişlerde, 'Birlik oldukça güçleniriz, birlikte oldukça var oluruz' sloganı yer aldı, oy kullanılacak okulların isimleri belirtildi.

'BU SEÇİM ÖNEMLİ'

HÖH Trakya Temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterdiğini söyledi. Çetin, "Son 3 yılda 7'nci kez Bulgaristan Cumhuriyeti genel seçime gidiyor. Son seçimde Hak ve Özgürlükler Hareketi olarak 47 milletvekili çıkardık. Sandığa gelip partimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimin önemli olduğunu hatırlatıyoruz. 27 Ekim'de yapılacak olan seçime hazırlığımızı tamamladık. Türkiye geneli 168, Trakya'da 32 sandık kurulacaktır. Ben seçimde oy kullanacak çifte vatandaşlarımızı 27 Ekim Pazar günü oy vermeye davet ediyorum" dedi.

'HER OY VARLIĞIMIZIN TEMİNATIDIR'

Seçimlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istediğini ifade eden Güner Çetin, "Bu seçimlerin Bulgaristan'ın birliği, beraberliği ve istikrarı için oy pusulasında 13 numaraya oy vererek gücümüze güç katacaktır. Bulgaristan'da yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizin eşit Bulgaristan vatandaşı olması için her oy oradaki varlığımızın teminatıdır. Avrupa'da eşit vatandaş haklarını korumak için ve en önemlisi Bulgaristan'da tüm toplumların kardeşçe yaşaması için sandığa gelip oyumuzu kullanalım ve Bulgaristan'daki demokrasiyi hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

HÖH\'den Soydaşlara Seçim Çağrısı
Kaynak: DHA

Güner Çetin, Bulgaristan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Pazar, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÖH'den Soydaşlara Seçim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:28:49. #1.11#
SON DAKİKA: HÖH'den Soydaşlara Seçim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.