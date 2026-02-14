Hollanda Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
Hollanda Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

14.02.2026 13:57
Dışişleri Bakanı Van Weel, Türkiye'nin NATO'daki rolünün Avrupa güvenliği için kritik olduğunu belirtti.

Hollanda geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı David Van Weel, Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladığı Türkiye'nin NATO'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bakan Van Weel, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Van Weel, ABD'nin Avrupa'dan askeri olarak geri çekildiği tartışmaları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konferansta yaptığı konuşmayı "çok rahatlatıcı" olarak nitelendirdi.

Rubio'nun, Avrupa'dan savunma konusunda daha fazla çaba göstermesini istediğini dile getiren Van Weel, Avrupa'nın dünyayı kendi görüşlerine göre değil, olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Van Weel, ABD'li mevkidaşının, aynı zamanda transatlantik bağların devam edeceğini ve bunu Avrupa ile birlikte inşa etmek istediklerine işaret ettiğini vurguladı. Bunun, Avrupalılar için bir uyarı sinyali olduğunu ifade eden Van Weel, kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Nükleer caydırıcılığı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor" söylemine ilişkin Van Weel, "Fransız nükleer caydırıcılığının Avrupa için ne anlama gelebileceğini görmeye karşı değilim ancak ABD'nin sağladığı nükleer şemsiyenin bize büyük bir güvenlik sağladığından ve bunun süreceğinden hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Van Weel, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek "Bu nedenle NATO içinde bu kadar güçlü bir ulusun olması beni çok mutlu ediyor. NATO'da çalıştığım için Türkiye'nin güvenliğimize yaptığı son katkıyı gördüm ve hepimizin bunun için mutlu olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

