Hollanda\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Lahey kentindeki Broodfabriek Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Burak Akçapar, Amsterdam, Deventer ve Rotterdam başkonsolosları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hollandalı siyasetçiler, emniyet müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Hollanda Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Burak Akçapar, resepsiyonda, Cumhuriyet Bayramı'nı Hollanda'da yaşayan vatandaşlarla kutlamaktan büyük mutluluk ve şeref duyduğunu söyledi.

Akçapar, "Geçen 103 yılda Türkiye, yüce Türk milletinin çağlara sari köklü devlet tecrübesi, güçlü kurumları ve kültürel mirasıyla her alanda büyük ilerleme kaydetmiş, bugün bölgesinde ve dünyada dostluğu aranan bir aktör ve istikrar kaynağı haline gelmiştir. Parlayan bir yıldız olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barışın mimarı ve dünya sathında mağdurun sesi olmuştur." dedi.

Türk milletinin her bir ferdinin başarısının, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirten Akçapar, şunları kaydetti:

"Yarım milyonluk Hollanda Türk toplumu, bu dost ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatına değerli katkılar sağlamaktadır. Elli dört bin işletme, onlarca sivil toplum kuruluşu ve ülkem kökenli siyasetçiler, sanatçılar, bilim ve teknoloji insanları, işçiler ve işverenler, finanstan yapay zekaya ve emsalsiz Türk mutfağına kadar her alanda bunun somut örneklerini her gün görüyorum."

Akçapar, "Hollanda'nın refahı ve mutluluğu, Türk Hollandalıların da huzuru ve refahıdır. İşte biz Hollanda ile bu güçlü ortak zeminde buluşuyoruz." ifadesini kullandı.

İlişkileri geliştirecekleri somut ve pozitif bir gündem üzerinden daha da yukarılara ve ileriye taşımak istediklerini ifade eden Akçapar, "Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi olarak 400 yılı aşan Türkiye-Hollanda ilişkilerinin köklü mirasını devralacak olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.