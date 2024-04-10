Hollanda\'da binlerce Müslüman bayram namazını camilerde kıldı

Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Müslümanlar, bayram namazı için kentteki camileri doldurdu.
Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman, Hollanda'nın en büyük camilerinden biri olan, İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezi'nde bayram namazını kılmak için bir araya geldi.
Cami imamı Yasir Altıok, namaz sonrasında okuduğu hutbede, bayramda büyükleri ziyaret etmenin önemini vurguladı.
Bayramın, mağdur ve mazlumları da hatırlama günü olduğuna dikkati çeken Altıok, Müslümanların dualarında Gazze'deki Müslümanları da unutmaması gerektiğini söyledi.
Yan yana saf tutan Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı.
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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Hicret Cami'sinde imamlık yapan Bünyamin Teke, mahallede bulunan çocukları toplayarak Ramazan Bayramı'nın önemini anlattı. Teke, yaşlıların ve kimsesizlerin ziyareti başta olmak üzere dini bayramların önemi hakkında genel bilgiler verdi ve çocukların sorularını cevapladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda kulüp yöneticileri, teknik direktör, futbolcular ve kulüp personelleri bir araya geldi. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
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