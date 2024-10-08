Hollanda\'da Filistin\'e Destek Gösterisi

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Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi.

Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları sallayan göstericiler İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterirken, "Soykırımın 1. yılı, İsrail'e yaptırım", "Vergilerimiz soykırımı fonluyor", "Gazze'de her gün 7 Ekim" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin'de devam eden soykırımın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen durmadığını belirten göstericiler, daha sonra Dam Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, grubun Dam Meydanı'nda bir saat kadar slogan atmasının ardından sona erdi.

"Soykırımın sona ermesini istiyoruz"

Göstericilerden Philip Block, AA muhabirine, "Filistin'de ve Gazze'de bir soykırım oluyor ve hükümetimiz soykırımı destekliyor. Bu soykırım artık bitmeli." dedi.

Göstericilerden Roos Ykema, Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için oturma eylemi düzenlediklerini belirterek, "Gazze'deki soykırımın bir yılı bulması çok kötü bir durum. Bu soykırımın durmasını istiyoruz. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Amsterdam ile eş zamanlı olarak Rotterdam, Groningen, Alkmaar, Den Bosch, Enschede, Leiden, Zwolle, Eindhoven, Nijmegen, Lahey, Utrecht, Breda'nın da aralarında bulunduğu illerde oturma eylemleri yapıldı.