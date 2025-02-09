Hollanda'da Gençler Dualarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda'da Gençler Dualarla Bir Araya Geldi

Hollanda\'da Gençler Dualarla Bir Araya Geldi

850 genç, Filistin ve depremzedeler için Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında toplandı.

09.02.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da yaklaşık 850 genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında bir araya gelerek, Filistin, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda (IGMG GH) Gençlik Teşkilatınca organize edilen cemaatle sabah namazı etkinliğine farklı kentlerden yaklaşık 850 genç katıldı.

Etkinlikte, Filistin ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler ile depremzedeler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem, hurma, çorba ve simit ikram edildi.

IGMG GH Gençlik Başkanı Ömer Kıraç, namazın ardından yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen gençlerin sabah namazında buluştuklarını belirterek, "Uzak yakın demeden bu kış aylarında kilometrelerce yol kat eden tüm genç kardeşlerimi tebrik ediyorum." dedi.

Milli Görüş gençlik teşkilatları olarak farklı kentlerdeki camilerde her hafta pazar günü gençlik sabah namazı buluşmaları yaptıklarını aktaran Kıraç, "Yılda bir kere de tüm gençlerimizle topluca sabah namazını bir bayram havasında kılıyoruz. Gençlik faaliyetlerimizin bereketinin sabah namazları buluşmalarımızdan kaynaklandığına inanıyoruz ve görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çeken Kıraç, "Sabah namazında buluşmanın yanı sıra Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Arakan gibi farklı coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimize beraberce bir dua ordusu oluşturmak için bir araya geldik. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an evvel zulümlerden kurtulmayı nasip etsin. Melekler Allah'ın huzurunda bizlere şahit olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Hollanda, Filistin, Gençlik, Güncel, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda'da Gençler Dualarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:34:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda'da Gençler Dualarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.