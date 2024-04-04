Hollanda'da Ukraynalı sığınmacılara ayrımcı tutum devam ediyor

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Hollanda'da geçici hükümet, Danıştay kararına rağmen, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaçarak ülkeye sığınan Ukraynalılar ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılar arasında ayrımcı tutumunu devam ettiriyor.

Adalet ve Güvenlik Bakanlığına bağlı İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, belediyelere yazdığı mektupta, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna'dan kaçarak ülkeye sığınan ancak Ukrayna vatandaşlığına sahip olmayan ve "üçüncü ülke vatandaşları" olarak adlandırılan sığınmacıların, 2 Nisan'dan itibaren bazı belediyeler tarafından sığınma merkezlerinden çıkarılmasının "doğru karar" ve "yasal" olduğunu belirtti.

Mektupta, belediyelerin, üçüncü ülke vatandaşlarını sığınma merkezlerinden uzaklaştırmaya devam edebileceklerini kaydeden van der Burg, bu durumun daha önce mahkemeye itirazda bulunan üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olmadığını ifade etti.

Ülkede kalma hakları 4 Mart'ta sona eren bu kişilere, 28 gün içinde ülkeyi terk etmeleri için süre verilmişti.

Amsterdam mahkemesi, üçüncü ülke vatandaşlarının, ülkedeki Ukraynalı sığınmacılar ile aynı haklara sahip olup olmadıklarıyla ilgili Avrupa Adalet Divanından açıklama talebinde bulunmuştu.

Bazı belediyeler, 2 Nisan'da, Ukrayna savaşı nedeniyle ülkeye sığınan "üçüncü ülke vatandaşlarını" sığınma merkezlerinden uzaklaştırmıştı.

Dordrecht Belediyesi, bu kişilere yazdığı mektupta, kendi istekleriyle sığınma merkezlerinden ayrılmaları gerektiğini aksi takdirde polis gücü ile çıkarılacaklarını kaydetmişti.

Hollanda Danıştayı ise 2 Nisan'da, üçüncü ülke vatandaşı 6 kişinin, mahkemeye yaptığı itiraz üzerine, Avrupa Adalet Divanı konuyla ilgili karar verene kadar ülkede ve sığınma merkezlerinde kalabileceklerine hükmetmişti.

Çok sayıda üçüncü ülke vatandaşının mahkemelere yaptıkları itiraza rağmen Arnhem, Lahey, Utrecht, Rotterdam ve Zwolle'deki mahkemeler bu kişilerin sınır dışı edilmelerini kabul ederken Den Bosch, Haarlem ve Roermond'daki mahkemeler ise üçüncü ülke vatandaşlarının Ukraynalı sığınmacılar kadar kalabileceğine hükmetmişti.

Hollanda'da yaklaşık 2 bin 500 "üçüncü ülke vatandaşı" bulunduğu ifade ediliyor.