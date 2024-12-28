Hollanda'dan Ukrayna'ya 6 Milyar Euro Askeri Destek

Güncel

KİEV, 28 Aralık (Xinhua) -- Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçisi Alle Dorhout, ülkesinin Ukrayna'ya ek 6 milyar euro (yaklaşık 6,24 milyar ABD doları) askeri yardımda bulunmayı planladığını söyledi.

Ukrayna'nın devlete ait Ukrinform Haber Ajansı'nın perşembe günü aktardığına göre Dorhout, Hollanda'nın son üç yılda Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları, Patriot hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere 3,8 milyar euro (yaklaşık 3,96 milyar dolar) tutarında savunma desteği verdiğini belirtti.

Dorhout, Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri yardımın yanı sıra insani yardım, yeniden yapılanma ve ekonomi desteği de sağladığını ifade etti.

Büyükelçi, gelecekteki yardımlarda enerji sektörüne öncelik verileceğini vurguladı.