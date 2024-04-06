Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami Vakfı, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi - Son Dakika
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Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami Vakfı, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi

Hollanda'da Utrecht tren garına yakın olan 'Cami Meydanı'nda gerçekleştirilen sokak iftarına Müslüman aileler ve semt sakinleri katıldı. Ulu Cami Vakfı yöneticileri tarafından organize edilen iftar programına polis, belediye ve diğer kurum temsilcileri de katıldı. Katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı. Hollanda'nın En Büyük Müzesi projesine dahil olan Ulu Cami, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için hizmet veriyor.

06.04.2024 22:53
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Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yöneticileri, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi.

Hollanda'da tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht tren garına yürüme mesafesindeki "Cami Meydanı" diye adlandırılan alanda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi içinde bulunan Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen iftar programına, Utrecht Polis Teşkilatı, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katıldı.

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

Hollanda'nın En Büyük Müzesi Projesi

Hollanda'da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

Hollanda'nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane yer alıyor.

Bunların ikisi HDV'ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami Vakfı, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi - Son Dakika
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