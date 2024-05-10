Hollanda, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollanda, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı

Hollanda, Doğu Kudüs\'teki UNRWA Genel Merkezi\'ne yapılan saldırıyı kınadı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, insani yardım çabalarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulandı ve İsrail'in BM ve diğer diplomatik binaların güvenliğini sağlaması gerektiği belirtildi.

10.05.2024 23:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısına ilişkin "İnsani yardım çabalarına yönelik şiddet kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından UNRWA Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hollanda, Doğu Kudüs'te UNRWA'yı hedef alan şiddete karşı kararlı bir duruş sergilemektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında Birleşmiş Milletler'in (BM), diğer diplomatik binaların ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiği belirtilen açıklamada, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, X hesabındaki paylaşımında, Bakanlığın açıklamasındaki ifadelere ek olarak "İnsani yardım çabalarına yönelik şiddet kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 9 Mayıs'ta İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezinin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu sırada UNRWA ve diğer BM kuruluşlarının personelinin tesiste olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollanda, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:57 ABD, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık silah ve teçhizat paketi açıkladı
22:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde şiddet açıklaması: Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz
22:07 Kamu bankalarında yeni dönem Tüm ATM’lerden ücretsiz işlem yapılabilecek Kamu bankalarında yeni dönem! Tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapılabilecek
19:55 İsrailli temsilci, BM’nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi İsrailli temsilci, BM'nin Filistin kararını imha makinesinden geçirdi
22:35 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye gönderme: TFF, TVF’yi örnek alsın Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye gönderme: TFF, TVF'yi örnek alsın
22:33 Güneş’teki şiddetli patlama ABD’de jeomanyetik fırtınaya yol açtı Güneş'teki şiddetli patlama ABD'de jeomanyetik fırtınaya yol açtı
22:05 Nijerya’da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı Nijerya'da üniversiteye saldırı: 9 öğrenci kaçırıldı
21:35 Adım adım Real Madrid’e Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain’e veda etti Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti
21:19 Bolu’da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı Bolu'da kiracısının öldüğünü düşünen ev sahibi boş daireyle karşılaştı
20:39 Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi Türk konsolos, başpiskoposun yanında şehadet parmağını kaldırıp poz verdi
20:13 Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi Hamas, İsrailli esirin intihar girişimini son anda engelledi
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 23:55:55. #1.12#
SON DAKİKA: Hollanda, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement