Hollanda, İsrail Ürünlerine Yasağı Başlatıyor

Hollanda, İsrail'in işgal altındaki topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ülkeye girişini 22 Eylül'den itibaren yasaklıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Temsilciler Meclisine gönderdiği yazıda, söz konusu yasağın 22 Eylülde başlayacağını belirtti.

Yazıda, Hollanda hükümetinin mayısta açıkladığı ve İsrail'in uluslararası ihlallerine karşı baskı oluşturmak için getireceğini açıkladığı ticaret yasağının 22 Eylül'de başlayacağı ifade edildi.

Ticaret yasağının geleceği daha önceden biliniyordu ancak yürürlük tarihi şimdiye kadar açıklanmamıştı.

Temsilciler Meclisindeki çoğunluk, geçen yıl yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen ürünlerin ithalatına ve transit geçişine ulusal düzeyde yasak getirilmesini talep etmişti.

AB'de yasak girişimi sonuçsuz kaldı

Hollanda hükümeti, konuya ilişkin defalarca Avrupa Birliği'nde (AB) bir yasak için çağrıda bulunmuş ancak üye devletler arasında bu yönde yeterli destek oluşmamıştı. Belçika, İspanya ve İrlanda ise daha önce ulusal düzeyde benzer yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Yasak, yalnızca yasa dışı İsrail yerleşim birimlerinden yapılan doğrudan ithalatı değil, bu ürünlerin transit ticaretini de kapsıyor. Yurt dışında faaliyet gösteren Hollandalı şirketlerin de yasağa uyması gerekiyor. Yasağı etkisiz kılmaya yönelik faaliyetler de yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Hollanda Danıştayı, ticaret yasağına itiraz etmezken, uygulanabilirliği konusunda kuşku dile getirdi. Hükümetin, tedbiri 2 ay önce açıkladığında bu hususu zaten değerlendirdiği belirtildi.

Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yerleşim birimleri inşası uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yerleşimcilerin Filistinli nüfusa yönelik sistematik ve geniş çaplı şiddet ve gözdağı eylemlerinden sorumlu olduğunu tespit etti.