Hollanda, Rusya'ya Karşı Savunma Bütçesini Artırıyor

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Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Rusya'dan gelebilecek olası saldırıya karşı savunmasını güçlendirmek için yıllık fazladan 2,4 milyar avro bütçe ayıracaklarını söyledi.

Brekelmans, 2024 yılı Savunma Mutabakatı'nın sunulduğu programda yaptığı konuşmada, Rusya'nın, NATO ittifakı olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının "NATO ittifakına yönelik bir saldırı" ihtimalini artırdığını vurgulayan Brekelmans, "Bunun Hollanda'nın güvenliği ve refahı açısından geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Dolayısıyla bunu önlemek için müttefiklerimizle azami çabayı göstermeliyiz. Hollanda güvenliğimizi korumak için ayağa kalkmalı. Düşmanlarımızı caydırmak, NATO'nun dış sınırlarını korumak ve daha fazla savaşı önlemek için çok çalışmalıyız. Kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

Brekelmans, AB ülkelerine yönelik tehditlerin biriktiğine dikkati çekerek, "Bir de Çin, İran, terörizm ve siber saldırıları var. Günlük saldırı altındayız. Dijital sistemlerimiz, üniversitelerimiz, şirketlerimiz, limanlarımız ve elektrik ağlarımız saldırı altında. Aramızda casuslar var ve saldırılar artıyor. Yeni tehditler eylem gerektirir. Bunun için güvenilir, güçlü ve yenilikçi bir silahlı kuvvetler gerekir. Hollanda'da huzur içinde yaşıyor gibiyiz ama aslında durum artık böyle değil. Ne yazık ki 'gri bölge' olarak adlandırılan bölgedeyiz. Savaş yok ama barış da yok." diye konuştu.

Ülkenin savunmasını güçlendirmek için yıllık fazladan 2,4 milyar avroluk bütçe ayıracaklarını ifade eden Brekelmans, "Bu, Hollanda'nın yapısal olarak NATO'nun yüzde 2 standardına uyum sağlayacağı anlamına geliyor. Bu silahlı kuvvetlerimiz için tarihi bir gün. Tank Hollanda'ya geri dönüyor. Hollanda ordusu 13 yıl sonra ilk kez kendi tam teşekküllü tank taburuna sahip olacak." ifadesini kullandı.

Brekelmans, savunma birliği için fazladan bütçe ayrılmasındaki amacın silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesini hızlandırmak olduğuna vurguladı.

Bu kapsamda muharebe gücüne yılda yaklaşık 1,5 milyar avro yatırım yapacaklarını kaydeden Brekelmans, "Orduya yeniden tanklar verilecek. Hava kuvvetlerine ilave 6 yeni F-35 savaş uçağı verilecek ve donanmaya, denizaltı karşıtı ilave fırkateynler alınacak ve mühimmat stoklarının artırılmasına yönelik yatırımlar yapılacak. Askeri Polis Birliği de güçlendirilecek ve savunma birliği personelini tutmak ve artırmak için 260 milyon avro tahsis edilecek. Hollandalılar da dahil olmak üzere ordunun uzun süre mücadeleyi sürdürebilmesi gerekiyor. Ukrayna'daki savaş bize bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.