Hollandalı aktivist: İsrail askerleri bize plastik mermiyle ateş açtı

Hollandalı aktivist Jesse Van Schaik, İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'na katıldığını ve İsrail askerlerinin kendilerine silah doğrultarak plastik mermilerle ateş ettiğini, ağır şiddet uyguladığını anlattı. Van Schaik, 180 kişinin 4 küçük konteynerde hayvanlar gibi tutulduğunu, bazılarının yatacak yeri olmadığını söyledi. İsrail'de hapishanede tutulduklarını belirten van Schaik, arkadaşlarının kaburgalarının ve burunlarının kırıldığını, kendisinin saçlarından sürüklendiğini, tekmeleyip dövüldüğünü ifade etti. Hollanda hükümetinin tepkisiz kaldığını vurgulayan van Schaik, Gazze'deki soykırım sona erene kadar eylemlerine devam edeceğini söyledi. Babası Frank van Schaik ise kızının cesur ve doğru bir şey yaptığını belirterek, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ancak gurur duyduğunu ifade etti.