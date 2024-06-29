Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadığını bildirdi. Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya'ya gerçekleştirilen askeri darbenin 15. yılı dolayısıyla başkent Tegusigalpa'da destekçileriyle bir araya gelen Castro, darbelere karşı daima demokrasinin yanında duracaklarını belirtti. Castro, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına düzenlediği saldırıları kınayarak, 3 Kasım'da Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını hatırlattı. Castro, ABD'nin Küba'ya 60 yılı aşkındır ekonomik ambargo uyguladığını ve Venezuela ile Nikaragua'ya da emperyalist politikalar dayatmaya çalıştığını söyledi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik askeri darbe girişimini de sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Castro, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı olarak üye ülkeleri acil toplantıya çağırdıklarını kaydetti.

29.06.2024 07:09
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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadığını bildirdi.

Eski Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya'ya gerçekleştirilen askeri darbenin 15. yılı dolayısıyla başkent Tegusigalpa'da destekçileriyle bir araya gelen Castro, darbelere karşı daima demokrasinin yanında duracaklarını belirtti.

Castro, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına düzenlediği saldırıları kınayarak, 3 Kasım'da Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını hatırlattı.

Zelaya hükümetine yapılan askeri darbeyi anımsatan Castro, "Bugün malum darbenin üzerinden 15 yıl geçti. İnsanlar, demokrasinin yeniden tesis edilmesi için sokaklara çıktı. Yüz binlerce kişi darbeye direnmek için canını ortaya koydu. Ordu evimizi basıp Başkan Manuel Zelaya'yı silah zoruyla alıkoyarken bir grup hain yargıç ve milletvekili halkımızı öldüren diktatörlüğün peşine takıldı, bunu unutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Castro, ABD'nin Küba'ya 60 yılı aşkındır ekonomik ambargo uyguladığını ve Venezuela ile Nikaragua'ya da emperyalist politikalar dayatmaya çalıştığını söyledi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetine yönelik askeri darbe girişimini de sert şekilde kınadıklarını vurgulayan Castro, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı olarak üye ülkeleri acil toplantıya çağırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı - Son Dakika

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