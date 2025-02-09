Honduras'ta 7,3 Büyüklüğünde Deprem

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TEGUCIGALPA, 9 Şubat (Xinhua) -- Karayip Denizi'nde cumartesi günü meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem Honduras'ın kuzeyini salladı.

Honduras Risk ve Acil Durum Yönetimi Sekreterliği (COPECO), 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünü Honduras'ın doğusundaki Puerto Lempira'nın 298 kilometre kuzeydoğusundaki Cayman Adaları yakınları olarak açıkladı.

COPECO şu ana kadar herhangi bir hasar rapor edilmediğini ancak "önlem amaçlı sistem üzerinden gözlemlerin devam ettiğini" belirtti.

Yerel medyaya göre deprem Honduras'ın kuzeyinde ve Küba'nın batısında yaklaşık 15 saniye boyunca hissedildi.

COPECO, tsunami riski nedeniyle Honduras'ın Karayip kıyıları için cumartesi yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat süreyle sarı alarm ilan etti.