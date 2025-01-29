KAPTANIN İFADESİ ALINDI
Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında demirli Hong Kong bandıralı 'Slyvıe' isimli gemiden kötü koku yayılmasının ardından, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemi kaptanının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ise herhangi bir olumsuzluğun olmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Hong Kong Bandıralı Gemide Kötü Koku İhbarı - Son Dakika
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