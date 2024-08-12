Hong Kong'da hükümet karşıtı aktivistlerin cezalarına itiraz reddedildi

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan, aralarında muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin de bulunduğu 7 aktivistin cezalarına itirazlarını reddetti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai, Demokratik Parti'nin kurucusu Martin Lee Chu-ming ve 5 eski milletvekilinin, cezalarının iptali için yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin başvurusunu reddetti.

Aktivistlerin, hapis cezalarının "ifade ve toplanma özgürlüğüne aşırı sınırlama getirdiği" iddiası da mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Aralarında Lai, Chu-ming ve 5 eski milletvekilinin olduğu 7 aktiviste, 18 Ağustos 2019'da Hong Kong Adası'ndaki kitlesel protesto nedeniyle 12 aya kadar hapis cezası verilmişti.

Hong Kong Batı Kowloon Sulh ve Ceza Mahkemesi 28 Mayıs 2021'de, yaklaşık 1,7 milyon kişinin katıldığı büyük çaplı bir protesto gösterisini organize etmek ve gösteriye katılmaktan suçlu bulunan muhalif medya patronu Lai'ye, 14 ay hapis cezası daha vermişti.

Diğer yandan Temyiz Mahkemesi 14 Ağustos 2023'te, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin cezalarını kısmen kaldırmıştı.

Olay

Hong Kong'da 2019'da, suçluların Çin ana karası, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, merkezi hükümetin bölgenin özerk hukuk sistemi üzerinde tahakkümüne yol açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Yasa görüşülürken Meclis'te yoğun tartışmalar yaşanmış, hazirandan itibaren kent sokaklarında ve üniversite kampüslerinde binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Gösterilerin ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine yerel hükümet, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise 4 Eylül'de tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tasarının iptaline rağmen göstericiler, hükümetin istifası talebiyle protestolarına yıl sonuna kadar devam etmişti.