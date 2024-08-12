Hong Kong'da hükümet karşıtı aktivistlerin cezalarına itiraz reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hong Kong'da hükümet karşıtı aktivistlerin cezalarına itiraz reddedildi

Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi, hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin cezalarına itirazlarını reddetti. Aktivistlerin cezalarının iptali için yapılan başvuru da kabul edilmedi.

12.08.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan, aralarında muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin de bulunduğu 7 aktivistin cezalarına itirazlarını reddetti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong Nihai Temyiz Mahkemesi, kapatılan Apple Daily gazetesinin kurucusu Jimmy Lai, Demokratik Parti'nin kurucusu Martin Lee Chu-ming ve 5 eski milletvekilinin, cezalarının iptali için yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin başvurusunu reddetti.

Aktivistlerin, hapis cezalarının "ifade ve toplanma özgürlüğüne aşırı sınırlama getirdiği" iddiası da mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Aralarında Lai, Chu-ming ve 5 eski milletvekilinin olduğu 7 aktiviste, 18 Ağustos 2019'da Hong Kong Adası'ndaki kitlesel protesto nedeniyle 12 aya kadar hapis cezası verilmişti.

Hong Kong Batı Kowloon Sulh ve Ceza Mahkemesi 28 Mayıs 2021'de, yaklaşık 1,7 milyon kişinin katıldığı büyük çaplı bir protesto gösterisini organize etmek ve gösteriye katılmaktan suçlu bulunan muhalif medya patronu Lai'ye, 14 ay hapis cezası daha vermişti.

Diğer yandan Temyiz Mahkemesi 14 Ağustos 2023'te, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2019'daki hükümet karşıtı protestolardaki rolleri nedeniyle suçlanan 7 aktivistin cezalarını kısmen kaldırmıştı.

Olay

Hong Kong'da 2019'da, suçluların Çin ana karası, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, merkezi hükümetin bölgenin özerk hukuk sistemi üzerinde tahakkümüne yol açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açmıştı.

Yasa görüşülürken Meclis'te yoğun tartışmalar yaşanmış, hazirandan itibaren kent sokaklarında ve üniversite kampüslerinde binlerce kişinin katıldığı büyük çaplı kitlesel gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Gösterilerin ölçeğinin ve şiddetinin giderek artması üzerine yerel hükümet, temmuzda tasarının askıya alındığını açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine ise 4 Eylül'de tasarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Tasarının iptaline rağmen göstericiler, hükümetin istifası talebiyle protestolarına yıl sonuna kadar devam etmişti.

Kaynak: AA

Hong Kong, Hükümet, Hukuk, Medya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong'da hükümet karşıtı aktivistlerin cezalarına itiraz reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
18:15 İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den küstah çağrı: Türkiye’ye atom bombası atın İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den küstah çağrı: Türkiye'ye atom bombası atın
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 11:58:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong'da hükümet karşıtı aktivistlerin cezalarına itiraz reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement