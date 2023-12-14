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Hong Kong'da muhalif aktivistlerin yakalanmasına para ödülü - Son Dakika
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Hong Kong'da muhalif aktivistlerin yakalanmasına para ödülü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Ulusal Güvenlik Yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle aranan 5 muhalif aktivistin yakalanması için yardım edenlere para ödülü verileceği açıklandı. Polis Başmüfettişi Li Kwai-wah, söz konusu kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 1 milyon Hong Kong doları para ödülü verileceğini belirtti. Bu şekilde, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında haklarında para ödülü açıklanan muhalif aktivistlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hong Kong\'da muhalif aktivistlerin yakalanmasına para ödülü
14.12.2023 - 20:03,
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Ulusal Güvenlik Yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle aranan 5 muhalif aktivistin yakalanması için yardım eden veya bilgi sağlayanlara para ödülü verileceği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Polis Başmüfettişi Li Kwai-wah, düzenlediği basın toplantısında Simon Cheng man-kit, Frances Hui Wing-ting, Joey Siu Nam, Johnny Fok Ka-chi ve Tony Choi Ming-da adlı 5 aktivistin "ayrılıkçılığı kışkırttıklarını" ve "dış güçlerle işbirliği yaptıklarını" savundu.

Başmüfettiş Li, yurt dışında bulunan söz konusu kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 1 milyon Hong Kong doları (yaklaşık 128 bin ABD doları) para ödülü verileceğini açıkladı.

Böylece, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında haklarında para ödülü açıklanan muhalif aktivistlerin sayısı 13'e çıktı.

Hong Kong polisi daha önce, 3 Temmuz'da eski milletvekilleri Nathan Law, Dennis Kwok Wing-hang ve Ted Hui Chi-fung, sendikacı Mung Siu- tat, avukat Kevin Yam Kin-fung ile aktivistler Finn Lau Cho-dik, Anna Kwok Fung-yee ve Elmer Yuan Gong-yi'nin arasında olduğu kaçak durumdaki 8 kişinin yakalanması için aynı miktarda para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Avustralya, Kanada, ABD ve İngiltere'de bulundukları belirlenen şüphelilerin, Hong Kong'a uluslararası yaptırım uygulanması çağrısı yaparak Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri iddia edilmişti.

Li, ayrıca dün ikisi kadın dört şüphelinin, eski milletvekilleri Ted Hui Chi-fung ve Nathan Law Kwun-chung'a çevrim içi kitlesel fonlama platformları aracılığıyla mali destekte bulundukları şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik Yasası

Çin, 2019'da suçluların ana karaya iadesi yasa tasarısına karşı başlayan geniş çaplı kitlesel protestoların ardından Haziran 2020'de çıkardığı Ulusal Güvenlik Yasası ile "hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri" suç haline getirmişti.

İçeriği itibarıyla aslen demokrasi yanlısı protesto hareketini hedef alan yasanın yürürlüğe girmesiyle muhalif gazeteciler, siyasetçiler, iş insanları ve aktivistlerin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılmıştı.

Yasa kapsamında 100'den fazla muhalif hakkında soruşturma başlatılırken, demokrasi yanlısı çok sayıda sivil toplum örgütü ve medya kuruluşu baskılar sonucu kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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