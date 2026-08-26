Hong Kong ile Peru Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

HONG KONG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi, Peru ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bölge yönetiminin Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Sekreteri Algernon Yau salı günü yaptığı açıklamada, serbest ticaret anlaşmasının Hong Konglu tüccar ve yatırımcılara Peru'daki işlerini genişletmeleri için elverişli bir platform sunacağını ve aynı zamanda diğer Latin Amerika pazarlarında daha geniş iş fırsatlarını keşfetmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

Anlaşma kapsamında Peru, Hong Kong menşeli ihracat ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin yaklaşık yüzde 98,3'ünü kaldıracak. Gümrük kalemlerinin yüzde 91,3'üne ilişkin gümrük vergilerinin kaldırılması, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte derhal geçerli olacak. Geri kalan yüzde 7'lik kısımdaki gümrük vergileri ise kademeli olarak kaldırılacak.

Ticaret çevreleri, tercihli gümrük tarifelerinin yanı sıra ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik geliştirilmiş tedbirlerden ve ticaret engellerinin azaltılmasından da faydalanacak.

Bu, Hong Kong'un bir Latin Amerika ekonomisiyle imzaladığı ikinci serbest ticaret anlaşması. Hong Kong bugüne kadar 21 ekonomiyle dokuz serbest ticaret anlaşması imzaladı.