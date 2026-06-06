Hong Kong ve Özbekistan Arasında Ekonomik İşbirliği - Son Dakika
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Hong Kong ve Özbekistan Arasında Ekonomik İşbirliği

06.06.2026 14:40
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Hong Kong heyeti Özbekistan'da 35 anlaşma imzaladı, ekonomik işbirliğini derinleştirmek için adımlar attı.

TAŞKENT, 6 Haziran (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee liderliğindeki bir iş heyeti, 3-5 Haziran tarihlerinde Özbekistan'a ziyarette bulunarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başbakan Abdulla Aripov ve Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iki taraf ticaret, yatırım, finans, teknoloji, havacılık ve diğer alanları kapsayan 35 mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın çeşitli bölgeleri ile Hong Kong arasındaki mevcut ekonomik ortaklıkların potansiyelinin daha da ortaya çıkarılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, Hong Kong iş heyetinin ziyaretinin bu hedefe önemli katkı sağlayacağından emin olduklarını söyledi.

Saidov ise Hong Kong'un uluslararası finans ve iş merkezi olarak benzersiz deneyime ve önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Özbekistan'ın ekonomik modernleşmesinde ve yüksek teknoloji işbirliği projelerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Lee, "tek ülke, iki sistem" ilkesi kapsamında Hong Kong'un hem ulusal hem de uluslararası fırsatlardan yararlandığını belirtti. Hong Kong'un "süper bağlayıcı" ve "süper değer katıcı" rolünü sürdürerek Özbekistan ile çeşitli alanlardaki işbirliği ve etkileşimlerini daha da derinleştireceğini söyleyen Lee, ülkenin yüksek kaliteli kalkınma hedeflerini desteklemek ve Orta Asya genelinde ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Kuşak ve Yol işbirliğinin sunduğu fırsatlardan birlikte yararlanacaklarını ifade etti.

Hong Kong'un Asya-Pasifik, Özbekistan'ın ise Orta Asya bölgesinde önemli ticaret ve yatırım kapıları olduğunu kaydeden Lee, iki tarafın birbirini tamamlayan güçlü yönlerinden yararlanarak ekonomik ve ticari işbirliğini genişletebileceğini ve işletmelerin daha geniş pazarlara erişmesine yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Lee ayrıca, Özbekistan'ın zengin altın kaynaklarına sahip olmasının ve Hong Kong'un uluslararası bir altın ticaret merkezi olma hedefinin, altın ticareti ve ilgili profesyonel hizmetler alanında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine yönelik fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Ziyaretin sonuçlarından biri olarak Özbekistan hükümetinin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bir başkonsolosluk açılması konusunda mutabık kaldığını belirten Lee, iki tarafın ayrıca havayolu şirketlerinin rota geliştirmek üzere trafik haklarını kullanmasına imkan veren bir hava hizmetleri taslak anlaşmasını da imzaladığını belirtti.

Lee, halklar arası etkileşimleri teşvik etmek amacıyla karşılıklı vizesiz seyahat süresinin 30 güne çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığını, ayrıca Hong Kong Saray Müzesi ile Özbekistan Devlet Tarih Müzesi'nin ortaklık kurarak gelecekte ortak sergiler düzenleyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hong Kong ve Özbekistan Arasında Ekonomik İşbirliği - Son Dakika

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