Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun İptal Edilen Diplomasını Astı

(ARTVİN) - Hopa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Hopa Belediyesi, tepki olarak İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astı.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.