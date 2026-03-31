Horasan'da Apartman Yangını
Horasan'da Apartman Yangını

Horasan\'da Apartman Yangını
31.03.2026 19:31
Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars Caddesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin üst katlara sıçramaması için yoğun müdahalede bulundu.

Binanın alt katındaki buğday yüklü römorklar, traktörlerle alandan uzaklaştırıldı.

Güvenlik ve tedbir amacıyla polis ekipleri ile doğal gaz ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangında, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Horasan'da Apartman Yangını - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Horasan'da Apartman Yangını - Son Dakika
