Horasan'da Otobüs Kazası: 37 Yaralı - Son Dakika
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Horasan'da Otobüs Kazası: 37 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 37 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

21.02.2025 16:46
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Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı ve Ağrı istikametinden Erzurum tarafına giden 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.

Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

Horasan Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mesajda, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Camdan fırlamışım"

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen 19 yaşındaki Kafkas Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Muhammed Aktaş, AA muhabirine, kaza sonrası 112'yi aradığını söyledi.

Tatil sonrası okulun başlaması üzerine memleketi Mardin'den Kars'a gittiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ağrı'dan Horasan'a doğru giderken aracın bariyerlere çarpması sonucu takla atarak kaza yaptık. Kendimi yerde buldum sonra yanımdaki bir kadının eli kanıyordu. Ona 'Telefonun var mı?' diye sorduğumda 'var' dedi. Daha sonra 112'yi aradım, konum istediler, konum attık. Daha sonra bir arkadaşın 'araçtan ses geliyor' demesi üzerine araçtan uzaklaşmaya çalıştık. Ekipler geldi ve bizi hastaneye sevk ettiler. Camdan fırlamışım, kendimi karın içinde buldum. Çıkmaya çalıştım, baktığımda yanımda 1 arkadaşın daha olduğunu gördüm. Araç içindeyken 2 takla attığını hissettim ve kendimi yerde buldum daha sonra aracın 1-2 takla attığını da gördüm, gerisini hatırlamıyorum. Eşyalarımız karın altında kaldı."

Sol kaburgasından yaralandığını anlatan Aktaş, durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

3-sayfa, erzurum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Horasan'da Otobüs Kazası: 37 Yaralı - Son Dakika

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