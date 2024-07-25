Horgos Limanı\'nda İthalat ve İhracat Artışı

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1. Horgos Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı bu yılın ilk yarısında ithalat ve ihracatta artış kaydetti.

Horgos Gümrüğü'nün verilerine göre, Ocak-Haziran ayları arasında Kazakistan sınırında yer alan bu kara limanındaki ithalat ve ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artarak 21,34 milyon tona ulaştı.

Gümrük yetkilileri, ithalatın ağırlıklı olarak mekanik ve elektrikli ürünler, işlenmemiş bakır ve bakır malzeme, tarım ürünleri ve gıda gibi ürünlerden meydana geldiğini, ihracatın ise elektrikli araçlar, mekanik ve elektrikli ürünler, yüksek teknoloji ürünleri, hazır giyim ve tekstil ipliğinden oluştuğunu bildirdi.

"Horgos Gümrüğü, ithalat ve ihracatın sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için liman gümrükleme sürecini sürekli olarak optimize ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor. (XHTV)