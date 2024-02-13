Horoz Dövüştürenlere 242 Bin 193 TL İdari Cezası - Son Dakika
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Horoz Dövüştürenlere 242 Bin 193 TL İdari Cezası

Horoz Dövüştürenlere 242 Bin 193 TL İdari Cezası

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskında 6 dövüş horozu bulundu. Operasyon sonucunda 36 kişiye toplamda 242 bin 193 lira idari ceza uygulandı. Horozlar Erzin Belediyesi'ne teslim edilirken, çiftlik sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2024 10:15
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Hatay'ın Erzin ilçesinde horoz dövüştürdüğü tespit edilen 36 kişiye 242 bin 193 lira idari ceza uygulandı.

Başlamış Mahallesi'ndeki bir çiftlikte horoz dövüşü yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Ekipler çiftlikte, 6 dövüş horozu buldu.

Operasyonda 3 hayvan sahibine 43 bin 296 lira, bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 lira ve 3 araç sürücüsüne 6 bin 147 lira idari ceza uygulandı.

Horozlar, Erzin Belediyesi ekiplerine teslim edildi, çiftlik sahibi 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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