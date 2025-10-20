Hortum Balık Çiftliğini Teğet Geçti - Son Dakika
Hortum Balık Çiftliğini Teğet Geçti

20.10.2025 11:39
İskenderun açıklarındaki hortum, balık çiftliğini teğet geçerek zarar vermeden uzaklaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde etkili olan hortumun, denizdeki balık çiftliğini teğet geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, çiftliğe metrelerce yaklaşan hortumun, zarar vermeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Hortum nedeniyle çevrede olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

