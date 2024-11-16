Hoşap Kalesi Restorasyona Girdi

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Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin sosyal medyasında paylaşılan bilgiye göre, Van- Hakkari kara yolunda bulunan ve sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunun korunması ve ihtişamının öne çıkarılması amacıyla restorasyon başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle bugüne ulaşan kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırıldı.

Vali Ozan Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Musa Göktaş ve Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ile kaleyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'den bilgi aldı.

Vali Balcı, tarihi ve kültürel değerlere hassasiyetle sahip çıkarak restorasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Kültürel ve tarihi zenginliklerle dolu bir şehre sahip olduklarını belirten Balcı, "Tarihi ve kültürel varlıklarımıza hem sahip çıkıyoruz hem restorasyonlarını yaptırarak gelecek kuşaklara miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Hoşap Kalesi de bu zenginliklerimizden biri. Valilik olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmalar tamamladıktan sonra ziyarete açılacak." dedi.

Kalenin görülmeye değer kıymetli bir eser olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Buranın dışında Akdamar Adası'ndaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Erciş ilçemizde Karakoyunlular döneminden kalma tarihi kümbetin restorasyonunu yaptırıyoruz. Van Kalesi'nin aydınlatmasını yaptık. Hepsinden önemlisi de Eski Van Şehrini ayağa kaldırma çalışmamız var. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle 'Geleceğe Miras Programı' çerçevesinde 750 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Eski Van Şehri içerisinde Tarihi Han, Miri Ambarı restore ediliyor. Çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolları yapılıyor. Böylece kültürümüze, tarihimize anlamlı ve önemli katkılar sağlamış olacağız. Van'ımızı doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle seviyoruz. Bu kültürel ve tarihi varlıklarımızı hassasiyetle, dikkatle, özenle koruyup gelecek kuşaklara bırakacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."