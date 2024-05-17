Houston'da şiddetli fırtınalar en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu

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HOUSTON, 17 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kenti olan Houston'da Perşembe günü gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınalarda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Kent yetkilileri, ölümlerin nasıl gerçekleştiğinin henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Fırtınalar bölge genelinde büyük hasara yol açtı. ABD'li elektrik ve doğalgaz kamu şirketi CenterPoint, Perşembe günü yerel saatle 21.00 itibarıyla yaklaşık 900.000 müşterisinin elektrik kesintisi yaşadığını bildirdi.

Houston ve banliyölerindeki birçok mahallede ağaçlar kökünden söküldü ve elektrik hatları devrildi.

Teksas'ın en büyük okul bölgesi olan Houston Bağımsız Okul Bölgesi'nde fırtına hasarı ve elektrik kesintileri nedeniyle Cuma günü tüm dersler iptal edildi.