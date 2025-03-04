HPV Aşısı Ulusal Programa Dahil Edilsin - Son Dakika
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HPV Aşısı Ulusal Programa Dahil Edilsin

Ankara Tabip Odası, rahim ağzı kanserinin önlenmesi için HPV aşısının ulusal programa alınmasını istedi.

04.03.2025 13:16
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odasından yapılan açıklamada, kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğu belirtilerek, "Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde kullanılan HPV aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal aşı programına dahil edilmelidir" denildi.

Ankara Tabip Odası, 4 Mart Dünya HPV Farkındalık Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, önlenmesi ve tedavisi mümkün olan serviks kanseri başta olmak üzere birtakım kanserler dahil pek çok hastalığın sebebi sayılan "insan papilloma virüsü" (HPV) enfeksiyonlarının tüm dünyayı ilgilendiren en kritik halk sağlığı sorunlarından biri olduğu belirtildi.

Virüsün, 100'den fazla türünün bulunduğu, iki HPV tipinin rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'ine ve kanser öncesi rahim ağzı lezyonlarına neden olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HPV'yi anüs, vulva, vajina, penis ve orofarenks kanserleri ile ilişkilendiren kanıtlar vardır. Serviks kanseri, 2018 yılında tahmini 570 bin yeni vaka ile az gelişmiş bölgelerde yaşayan kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir. 2020 yılı itibarıyla 311 bin kadının rahim ağzı kanserinden öldüğü bilinmektedir. Bu ölümlerin yüzde 85'inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana gelmiştir. HPV enfeksiyonu, dünya çapında cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyondur. Yapılan araştırmalara göre her 10 erkek ve kadından yaklaşık 8'i hayatlarının bir döneminde cinsel yolla bulaşan bir veya daha fazla HPV türü ile enfekte olacaktır. En yüksek HPV enfeksiyon oranları, 25 yaşına kadar cinsel olarak aktif erkek ve kadınlarda görülür."

Türkiye'de HPV aşılarının ulusal aşı programında olmadığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığı ifade edilen açıklamada, aşılanma oranlarının da uluslararası ortalamaların oldukça gerisinde kaldığı aktarıldı.

"HPV nedenli kanserler aşıyla önlenebilir"

Açıklamada, " Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2024 yılı itibarıyla dünya çapında 137 ülkenin HPV aşılarını ulusal programlarına dahil ettiği, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne göre, 30 Avrupa ülkesinden 28'inde 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarının bağışıklama programı kapsamında HPV aşısı ile aşılandığı bildirildi.

Kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulanan açıklamada, "Rahim ağzı kanserinin önlenmesinde kullanılan HPV aşısı, Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal aşı programına dahil edilmelidir, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alınmalıdır. HPV nedenli kanserler aşıyla önlenebilir. HPV aşısının ulusal sağlık sistemi tarafından ücretsiz sunulması, temel insan haklarından olan sağlık hakkının gereğidir" denildi.

Kaynak: ANKA

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