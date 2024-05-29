Hrant Dink davasında mahkeme, mütalaayı hazırlamak için dosyayı savcıya gönderdi

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Melihcan ÇALIŞKAN/ AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı örgüt davasında mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan, 11 sanıkla birlikte yargılandığı davaya bugün devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundağ, Zeynel Abidin Yavuz, Ali Fuat Akdağ, Adem Sağlam ile tutuksuz sanıklar Ogün Samast ve Ersin Yolcu SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Mehmet Aksoy, Sanık Adem Sağlam'ı tanımadığını söyleyerek, " Konya'da 2006- 2015 yılları arasında sohbet evlerinde örgüt imamlığı yaptım. O zamanlar sohbetlere geldiklerini hatırladığım bir iki kişi vardı. Sanık Ali Fuat Akdağ'ı tanıyorum. Ona herhangi bir grup devrettim mi net hatırlamıyorum ama Bylock'ta ekliyse doğrudur sohbet grubu devretmiş olabilirim. Sohbet gruplarına gelen emniyet mensuplarıyla Bylock'tan haberleşme yapılırdı. Hemen hemen hepsine Bylock yükledik. Ben yüklesinler diye telkinde bulunmadım. Sohbet gruplarına gelenlerden himmet talep ediliyordu. Bize söylüyorlardı, biz de istiyorduk. Vermek isteyen veriyordu, vermeyen vermiyordu. Kimseyi zorlamıyorduk." ifadelerini kullandı. Sanık Adem Sağlam, tanığın beyanına yönelik, "Ben bu şahsı tanımıyorum. Yüzünü de ilk kez görüyorum, Konya'ya 2013'ün sonunda geldim. Sonrasında zaten açığa alındım. Babam hastaydı, şehir dışındaydım. Ben ByLock kullanmadım zaten orada bir sürü isim var" ifadelerini kullanarak tanığın beyanlarını reddettiğini ifade etti. Diğer sanıklar ise tanık beyanına karşı diyecekleri olmadığını belirttiler. Söz alan sanık Erhan Tuncel, " Engin Dinç'in tanık olarak dinlenmesini tekrar talep ediyorum. Daha önce reddettiniz ama tekrar değerlendirin. Onunla alakalı şeyleri bize soruyorsunuz, gelsin kendisi anlatsın." şeklinde konuştu. Mahkeme, sanık Adem Sağlam hakkında bir tanığın daha dinlenmesi kararını vererek, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Erhan Tuncel'in Engin Dinç ile ilgili olan talebini de reddetti.