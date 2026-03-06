Hristiyan Din Adamları Trump İçin Dua Etti - Son Dakika
Hristiyan Din Adamları Trump İçin Dua Etti

06.03.2026 13:17
Din adamları, Trump'ın çevresinde dua ederek ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını destekledi.

Hristiyan din adamları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sürerken Beyaz Saray'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, papazların Oval Ofis'te Trump'ın etrafında dua ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Videoda, bir papazın Başkan Trump için "bereket ile lütuf" dilediği ve karşılaştığı zorluklar karşısında doğru yolu bulması için dua ettiği görülüyor.

Papaz, "(Tanrım) Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlar için lütuf ve korumanı diliyoruz. ve Tanrım, Başkanımıza büyük ulusumuzu yönetmek için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeni diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

