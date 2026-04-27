ABD'de Hristiyan-Siyonistlerin İsrail Desteği Azalıyor

Hristiyan-Siyonistler, ABD'de İsrail'in en fanatik destekçileri olarak biliniyor. 1980'lerden beri Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen bu grup, İsrail'in Amerikan Yahudilerinden daha çok güvendiği bir lobi haline geldi. Ancak son dönemde genç Evanjelikler arasında İsrail'e destek azalıyor. Trump'ın 'Önce Amerika' politikası ile İsrail yanlısı söylem arasındaki çatışma, bu durumu derinleştiriyor.

Alternatif medya, Hristiyan-Siyonistlerin sahte anlatılarını çürütüyor. Tucker Carlson gibi isimler, İsrail'in Filistinli Hristiyanlara yönelik zulmünü gündeme getiriyor. İsrail askerlerinin bir kilisede İsa heykelini balyozla parçalaması, Hristiyan-Siyonistleri zor durumda bıraktı. Carlson, bu balyozun Amerikan vergileriyle finanse edildiğini vurguladı. Hristiyan-Siyonistler, eleştirileri 'Hristiyan karşıtı' olarak nitelendirerek sahtekarlık yapıyor. Genç Evanjeliklerin kiliselerden kopması, Siyonistlerin ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğinin sona ermesinden korkmasına yol açıyor.