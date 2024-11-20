HRW: Esed Rejimi UAD Kararına Uymuyor - Son Dakika
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HRW: Esed Rejimi UAD Kararına Uymuyor

HRW, Esed rejiminin işkenceyi önlemek için UAD kararına uymadığını açıkladı.

20.11.2024 15:18
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, işkenceyi önlemek için tedbir alınmasına yönelik Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararına uymadığını açıkladı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), HRW ve diğer insan hakları örgütlerinin Suriye'deki incelemelerine değinildi.

Esed rejiminin UAD'nin işkenceyi önlemek için tedbir alınması kararına uymadığı kaydedilen açıklamada, sığındıkları ülkelerden dönmeye karar veren veya buna zorlananlar da dahil olmak üzere Suriyelilerin zorla kaybedilme, korkunç koşullarda keyfi gözaltı ve işkence riskine maruz kaldığı aktarıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Suriye'deki belirli bölgeleri "sığınmacılar için güvenli" ilan ettiği ancak bunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Suriyelileri evlerine dönmeye zorlayan göç politikaları, Avrupa Birliği üye ülkelerinde Suriyeli yetkilileri işkence, insanlığa karşı suç ve savaş suçu kapsamına giren diğer ihlallerden sorumlu bulan mahkeme kararlarıyla çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriyelilerin zorla dönüşünü, bunları kolaylaştıracak veya teşvik edecek her türlü planı derhal durdurması için mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere çağrıda bulunuldu.

HRW Uluslararası Adalet Direktörü Jarrah'dan UAD kararına uyulması çağrısı

HRW Uluslararası Adalet Direktörü Balkees Jarrah, Suriyeli yetkililerin, insanları "işkence yapılmasıyla kötü şöhret kazanan gözaltı merkezlerine" göndermeyi sürdürdüğünü belirtti.

"Geçen yıl, Suriye hükümetinin 10 seneyi aşkın süredir kullandığı korkunç planı doğrulamaktan başka bir işe yaramadı, gözaltına almak, kaybetmek, işkence etmek ve öldürmek..." ifadelerini kullanan Jarrah, Suriye'nin UAD kararlarına uyması için hükümetleri "ellerindeki kozları kullanmaya" çağırdı.

UAD, 17 Kasım 2023'te, Kanada ve Hollanda'nın, 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye aleyhine açtığı davada, Esed rejiminin "işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve diğer zalimane eylem veya cezaları önlemek için yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri almasına" karar vermişti.

Kaynak: AA

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