HRW: İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

HRW: İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu

08.03.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HRW, ABD ve İsrail'in İran’da ilkokula düzenlediği saldırıyı 'yasa dışı' olarak nitelendirip soruşturma istedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyı "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek, olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması çağrısı yaptı.

HRW'nin raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula yönelik saldırısı "yasa dışı" olarak nitelendirildi.

Raporda, "okul da dahil olmak üzere tesis genelinde farklı yapıların doğrudan hedef alındığı saldırı düzeni ile mühimmatın birden fazla binada bıraktığı izlerin, saldırının rastgele bölgeyi vuran silahlar yerine, yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini gösterdiği" belirtildi.

Olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması ve bulgularının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği kaydedilen raporda, "Savaş suçlarından sorumlu olanlar da dahil yasa dışı saldırıların sorumluları hesap vermeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda, saldırıya ilişkin soruşturmanın, sorumluların okulun varlığından ve içinde çocuklar ile öğretmenlerin bulunduğundan haberdar olup olmadığını ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel HRW: İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:25:30. #.0.5#
SON DAKİKA: HRW: İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.