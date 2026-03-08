HRW: İran’daki Okul Saldırısı Savaş Suçu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyı "yasa dışı" şeklinde nitelendirerek, olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması çağrısı yaptı.

HRW'nin raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula yönelik saldırısı "yasa dışı" olarak nitelendirildi.

Raporda, "okul da dahil olmak üzere tesis genelinde farklı yapıların doğrudan hedef alındığı saldırı düzeni ile mühimmatın birden fazla binada bıraktığı izlerin, saldırının rastgele bölgeyi vuran silahlar yerine, yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini gösterdiği" belirtildi.

Olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması ve bulgularının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği kaydedilen raporda, "Savaş suçlarından sorumlu olanlar da dahil yasa dışı saldırıların sorumluları hesap vermeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda, saldırıya ilişkin soruşturmanın, sorumluların okulun varlığından ve içinde çocuklar ile öğretmenlerin bulunduğundan haberdar olup olmadığını ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.