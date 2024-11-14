HRW: İsrail Gazze'de Savaş Suçu İşliyor - Son Dakika
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HRW: İsrail Gazze'de Savaş Suçu İşliyor

İsrail, Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ederek kitlesel savaş suçları işlediğini raporladı.

14.11.2024 20:18
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri "kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden ederek" savaş suçu işlediğini duyurdu.

HRW, bugün yayımladığı, "Umutsuz, Aç ve Kuşatma Altında: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Zorla Yerinden Etmesi" başlıklı 154 sayfalık raporda, İsrail'in Gazze nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını (1,9 milyon Filistinli) yerinden etmesi ve son 13 ayda Gazze'nin büyük bir bölümünü yaygın bir şekilde tahrip etmesini ele aldı.

Gazze'de yerinden edilmiş 39 Filistinliyle görüşen ve İsrail'in 184 zorunlu "tahliye emrini" ve yaygın yıkımı doğruladığı belirtilen uydu görüntülerini inceleyen HRW yetkilileri raporda, İsrail'in zorla yerinden etme uygulamasını analiz etti.

Raporda, İsrailli yetkililerin kararlarının 2023 yılının Ekim ayından bu yana Gazze'de Filistinli sivillerin kitlesel ve kasıtlı olarak zorla yerinden edilmesine neden olduğu belirtilirken, İsrail'in "Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu" olduğunun altı çizildi.

Gazze'de zorla yerinden etmenin yaygın bir uygulama olduğuna yer verilen raporda, "Kanıtların bunun sistematik ve bir devlet politikasının parçası olduğunu gösterdiği" vurgulandı.

İsrail'in Gazze nüfusunun neredeyse tamamını, çoğu zaman birden çok kez kitlesel olarak yerinden etmesini haklı çıkaracak makul bir zorunlu askeri neden olmadığının altı çizilen raporda, "Sivillerin güvenliğini sağlamak yerine, askeri tahliye emirlerinin ciddi zararlara yol açtığı" belirtildi.

İsrail güçlerinin, Filistinlilerin evlerini ve sivil altyapıyı "kasıtlı ve kontrollü bir şekilde yıktığı" belirtilen raporda, "İsrail yetkililerinin iddialarının aksine, söz konusu eylemler savaş hukukuna uymuyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW mülteci ve göçmen hakları araştırmacısı Nadia Hardman, "İsrail hükümeti, Filistinlileri çıkış yollarında öldürürken, sözde güvenli bölgeleri bombalarken ve yiyecek, su ve sağlık altyapısını yok ederken onları güvende tuttuğunu iddia edemez." dedi.

HRW, tüm ülkeleri İsrail'e karşı hedef odaklı yaptırımlar uygulamaya ve İsrail'e silah satışını durdurmaya çağırırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Gazze'de sivilleri zorla yerinden etmesinin ve evlerine geri dönüş hakkını engellemesini "insanlığa karşı suç" bağlamında soruşturması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HRW: İsrail Gazze'de Savaş Suçu İşliyor - Son Dakika

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