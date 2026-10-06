Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

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İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, HSK kararıyla açığa alınan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G. tutuklandı. B.G.'nin, 2022'de Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye menfaat karşılığında önceden bilgi verdiği öne sürüldü.

İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. HSK kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

RÜŞVET VE SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvete aracılık etmek" ile "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce İstanbul'da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında işlem başlatıldı. B.G., Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla açığa alınırken, hakkında soruşturma izni verildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ SORUŞTURMASIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Soruşturma dosyasında B.G. hakkında 2022 yılına ilişkin bir iddia da yer aldı. B.G.'nin, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği öne sürüldü.

SAVCI B.G. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen savcı B.G., "rüşvete aracılık" ve "örgüte bilerek yardım etme" suçlarından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, B.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA
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