Çin hükümeti, Çinli telekomünikasyon ve bilişim donanımları üreticisi Huawei'nin, ABD'de yürütülen davada, ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığı dahil çeşitli suçlamalardan hüküm giymesine tepki gösterdi.

Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, "Çin hükümeti ABD tarafının Çin şirketlerini bastırmaya ve baskılamaya yönelik adımlarına karşı çıkıyor, Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarını korumasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

New York'un Brooklyn bölgesinde federal mahkemede görülen davada jüri, dün aldığı kararda, Huawei'yi aralarında ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığının bulunduğu 10 suçlamadan mahkum etmişti.

Toplam 12 suçlamayla karşı karşıya olan şirket, örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlamalarından ise suçsuz bulunmuştu.

Huawei davası

ABD Adalet Bakanlığı, 2018'de Çin'in ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetleriyle mücadele amacıyla "Çin Girişimi" adlı programı başlatmıştı.

Huawei hakkındaki dava da aynı yıl gündeme gelirken şirketin kurucusu Rın Cıngfey'in kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2018'de Kanada'da gözaltına alınmıştı.

Mıng, ABD'li savcılar tarafından, Huawei'nin İran'daki ticari faaliyetleri ve Hong Kong merkezli Skycom şirketiyle ilişkisi konusunda HSBC başta olmak üzere bankaları yanıltmakla suçlanmıştı.

Savcılık, Huawei ile bağlantılı Skycom şirketinin 2007-2014 yıllarında İran'da faaliyet gösterdiğini ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Mıng'ın ise Huawei ile Skycom arasındaki sahiplik ilişkisini gizleyerek bankalara iki şirketi birbirinden bağımsız kuruluşlar olarak tanıttığı iddia edilmişti.

Huawei, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişelerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerinin teknoloji ve ürün satışlarını kısıtlaması kapsamında 2019'da ticaret kara listesine alınmıştı.

Mıng, ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında 2021'de Çin'e dönerken hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde ise 2022'de Çin Girişimi programı sona erdirilmişti.

Mıng hakkındaki davanın kapanmasına rağmen Huawei'ye yönelik ceza davası devam etmişti.