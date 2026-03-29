Huckabee'den Kudüs'teki Hristiyan İbadetine Eleştiri

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa'nın Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne sokulmamasının "anlaşılması ve haklı gösterilmesi zor bir durum" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Huckabee, "Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve diğer üç rahibin Paskalya öncesi pazar ibadet için kiliseye girişlerini engellemesinin, dünya çapında büyük yankıları olan talihsiz bir yetki aşımı olduğunu" ifade etti.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı yönergelerinin 50 kişiye kadar toplantılara izin verdiğini vurgulayan Huckabee, Kıyamet Kilisesi'ne girişi engellenen Katolik din adamlarının yalnızca dört kişi olduğunun altını çizdi.

İsrail hükümetinin söz konusu olayı "güvenlik gerekçesiyle" açıkladığına işaret eden Huckabee, Kudüs genelindeki kilise, sinagog ve camilerin İç Cephe Komutanlığının getirdiği 50 veya daha az kişi ile toplantılara izin kuralına uyduğunu vurguladı.

Huckabee, "Patriğin özel bir tören için Pazar günü Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesi anlaşılması veya haklı gösterilmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Huckabee, Paskalya Bayramı ve öncesindeki etkinliklerin güvenli bir şekilde yürütülmesi için İsrail polisinin Patrik ile birlikte çalışacağını aktardı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Doğu Kudüs'te Hristiyan din adamlarının Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin verilmemesinin İran'a saldırılar sonrası getirilen "güvenlik kısıtlamaları" ve misilleme tehdidinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun, Hristiyanlarca kutsal Palmiye Pazarı ayini için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti.

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, "Yüzyıllardır süren geleneğin aksine ilk kez kilise liderlerinin Kutsal Kıyamet Kilisesi'nde Palmiye Pazarı ayinini kutlamaları engellendi." ifadelerine yer verilmişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa, Kutsal Kıyamet Kilisesi gibi mekanlara erişime kısıtlama getirmek ve ibadet özgürlüğünü engellemekle suçlanıyor. Buna karşın Yahudiler için kutsal sayılan Burak (Ağlama) Duvarı'na erişim konusunda daha esnek davranan İsrail, ayrımcılık uygulamakla da eleştiriliyor.