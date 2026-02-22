Huckabee'den Siyonizm Savunusu

"Nil'den Fırat'a kadar uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" ileri süren ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrail'in güvenlik içinde var olma hakkı olarak" tanımladığı Siyonizm ideolojisini savundu."

ABD elçisi Huckabee, Amerikan X sosyal medya hesabından, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Siyonizm üzerine yaşadıkları tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Carlson'un tartışmanın başında kendisine Hristiyan Siyonizminin dini arka planı hakkında soru yönelttiğini belirten Huckabee, ancak konuşmanın zamanla konuyla ilgisi olmayan başlıklara kaydığını iddia etti.

Kendisinin eski bir Baptist papazı olduğunu söyleyen Huckabee, Siyonizmin siyasi tanımına açıklık getirmek istediğini belirterek "Siyonizm, İsrail'in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir." ifadesini kullandı.

İsrail'e desteğin yalnızca teolojik bir temele dayanmadığını öne süren Huckabee, İsrail'in "güvenlik içinde var olma hakkını" savunan birçok Hristiyanın da bu çerçevede Siyonist olduğunu ileri sürdü.

Katolik dünyasının son iki ruhani liderinin İsrail ziyaretlerine atıfta bulunan Huckabee, eski Papa 16. Benedictus'un Mayıs 2009'da, Papa Francis'in ise Mayıs 2014'te İsrail'i ziyaret ettiğini belirtti.

Huckabee ayrıca Katolik dünyasının etkili isimlerinden Papa II. John Paul'ün de Hristiyan Siyonist olduğunu öne sürdü.

Röportaj sırasında muhatabının İsrail'in var olma hakkını desteklediğini açıkça ifade etmediğini ileri süren Huckabee, Siyonist olmak için bunun İncil tarafından emredildiğine inanmanın şart olmadığını savundu.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

ABD'li gazeteci Carlson'ın, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" iddiasına ilişkin sorusu üzerine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İncil'e atıfta bulunmuştu.

Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.