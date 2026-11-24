ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tahran yönetiminin Washington'un şartlarını kabul etmemesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni saldırı talimatı vermeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail'de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) konferansında konuşan Huckabee, Trump'ın İran ile diplomatik çözümü tercih edeceğini ancak Tahran yönetiminin şartları reddetmesi durumunda saldırı talimatı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Huckabee, "Başkan barışçıl, diplomatik bir çözüm görmeyi çok ister. Ancak bu, İranlıların akıllarını başlarına toplaması anlamına geliyor." dedi.

Trump'ın İran'ın nükleer silaha, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Huckabee sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu şartlarla yaşamayı kabul ederlerse diplomatik bir çözüme ulaşabiliriz. Buna yanaşmazlarsa, Başkan son bir buçuk yılda iki kez askeri güç kullanmaya istekli olduğunu zaten gösterdi ve bunu tekrar yapmaya hazır olduğunu da net bir şekilde belirtti."

İsrail ile ABD arasındaki işbirliğine dair ise Huckabee, "Amerikalılar bunun farkında değil ancak İsrail'deki ortaklarımızdan aldığımız ve onlara verdiğimiz istihbarat sayesinde her gün Amerikalıların hayatı kurtuluyor." dedi.