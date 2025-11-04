Hüda Kaya Tahliye Edildi - Son Dakika
Hüda Kaya Tahliye Edildi

04.11.2025 01:35
Hüda Kaya, hapis cezasının onanmasının ardından tahliye edildi. Avukatı durumu duyurdu.

Cezaevinde tutuklu oğlunu ziyaret ettiği sırada "çantasında telefon bulundurmak" suçlamasıyla 1,5 yıl hapse mahkûm edilen eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, avukatının başvurusu üzerine denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, hakkında verilen 1,5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Ankara Elmadağ Kadın Açık Cezaevi'ne teslim olmuştu. 2022 yılında cezaevinde tutuklu bulunan oğlunu ziyaret ettiği sırada çantasında telefon bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılan Kaya'nın tahliye edildiği açıklandı.

"BU SONUÇ HUKUK MÜCADELESİNİN BAŞARISIDIR"

Kaya'nın avukatı Zilan Leventoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiğini duyurdu. Leventoğlu, "Bu açık hukuksuzluğu kabullenmeyerek tüm demokratik ve hukuki yolları kullandık. 28 Şubat sabıkasının artık hükümsüz olduğunu somut delillerle ortaya koyduk. Bu sonuç yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil, toplumsal vicdanın ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"DAYANIŞMANIN GÜCÜYLE…"

Tahliye sonrası ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Hüda Kaya, "Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese" mesajını paylaştı.

Kaya'nın tahliyesi, siyaset ve hukuk çevrelerinde "hukuki ve vicdani bir kazanım" olarak değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

