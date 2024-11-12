HÜDA PAR Başkanı Anneleri Ziyaret Etti

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi, 1898'inci gününde devam ediyor.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu beraberinde partisinin Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İl Başkanı Zeynul Abidin Gülsever ve partililerle eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret ederek, onlarla görüştü.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Yapıcıoğlu'na anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, basın mensuplarına, yüreği yanan annelerin 5 yılı aşkın süredir dağa kaçırılan veya kandırılarak dağa götürülen evlatlarını istemek için nöbette olduklarını söyledi.

"Evlat nöbeti ile bugüne kadar 56 aile evladına kavuştu." diyen Yapıcıoğlu, ailelerin evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Ailelerimizle görüşürken çoğunluğu çocuklarının 2014-2015 yıllarında götürüldüğünü söyledi. 2014-2015 çözüm sürecinin konuşulduğu ve daha sonra bu sürecin akamete uğradığı yıllar. 2014'te silah bırakılması konuşuluyordu, 2015'te süreç bozulmaya yüz tuttu ama hala çözüme dair bir umut vardı. Adına 'çözüm süreci' dedikleri ama aslında çözüme götürmeyecek geçici bir çatışmasızlık süreci yaşanıyordu. Bu gençlerin çoğunluğunun o tarihlerde dağa götürülmüş olması aslında bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Silah bırakmanın, siyasi çözümün konuşulduğu dönemde bu kadar çok sayıda genci dağa götürmek silah bırakma niyetinin olmadığının çok bariz bir göstergesidir."

Bugün de silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılmasının konuşulduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, sorunların siyaset yoluyla konuşulması ve çözüme kavuşturulması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sembolik yerde 5 yılı aşkın bir süredir yüreği yangın yeri olan annelerimizle, onların nöbet tuttuğu yerde bir çağrıda bulunuyoruz ve diyoruz ki yeni bir süreç başlayacaksa, gerçekten şiddete son verecekseniz, silah bırakacaksanız, bu annelerin evlatlarını onlara göndererek başlayın ve iyi niyet göstergesi olarak bu adımı atın. Atın ki bu sefer sizlerin samimi olduğuna inanalım. Yok eğer bunu yapmayacaksanız o zaman 2015'te davullarla, zurnalarla bir şenlik havasında çözümün konuşulduğu dönemde bu kadar genci dağa götüren, dağa kaçıran sizler asla silah bırakma niyetinde değilsiniz. Eğer siz bu iradeyi ortaya koyabilirseniz biz de sizin kendi iradenize sahip olduğunuza inanacağız. Bu iradeyi ortaya koyup bu ülkenin gençlerinin birbirine silah doğrultmasına, kan akıtmasına son verirseniz kendi insanlarınızın, gençlerinizin geleceğini düşündüğünüzü bileceğiz."

Halkın taleplerinin, sıkıntılarının ve sorunlarının siyaset yapan, sivil yapılarla veya bizzat halkın kendisiyle konuşulması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, bu işin Meclis'te, siyasi alanda konuşulması, sorun ne ise konuşulup sulh ve diyalog ile çözülmesi gerektiğini aktardı.

Yapıcıoğlu, "Çözmekten başka bir şansımız yok. Çözemezsek etrafımızdaki yangını görüyorsunuz, her gün biraz daha genişliyor. Birilerinin bizi bu yangının içerisine çekip bizi de bu ateşte yakmasını istemiyorsak kapımızın önüne kadar gelen bu yangını söndürmek istiyorsak ilk önce aramızdaki kardeşliği sağlamlaştırmalıyız, sorunlarımızı adalet temelinde çözüme kavuşturmak için siyasi bir irade ortaya koymalıyız. Bu irade bugün var gibi görünüyor, inşallah yıkılmayacaktır, inşallah silahlar susacaktır, bu mesele konuşularak barış içerisinde çözüme kavuşacaktır." dedi.

Yapıcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde ve tarihi Hasan Paşa Hanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.