HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye Teklifine Destek - Son Dakika
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HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye Teklifine Destek

HÜDA PAR\'dan Terörsüz Türkiye Teklifine Destek
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HÜDA PAR milletvekilleri, TBMM'deki 'Terörsüz Türkiye' yasa teklifine imza attı.

(TBMM) - AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza trafiği sürüyor. Teklife HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de imza attı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza süreci devam ediyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifine HÜDA PAR'ın dört milletvekili de imzacı oldu. Teklifte HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç imza veren milletvekilleri arasında yer aldı.

Teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından ilgili komisyonda ele alınması, daha sonra da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR'dan Terörsüz Türkiye Teklifine Destek - Son Dakika

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