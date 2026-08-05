HÜDA PAR\'dan Terörsüz Türkiye Teklifine Destek

(TBMM) - AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırladığı çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza trafiği sürüyor. Teklife HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç de imza attı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin TBMM'deki imza süreci devam ediyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen kanun teklifine HÜDA PAR'ın dört milletvekili de imzacı oldu. Teklifte HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç imza veren milletvekilleri arasında yer aldı.

Teklifin, TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından ilgili komisyonda ele alınması, daha sonra da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.