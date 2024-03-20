HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kazanmak için bu yarışta varız

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Biz hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, kazanmak, şehirlerimize ve milletimize kazandırmak için bu yarışta varız." dedi.

Yapıcıoğlu, Van'da partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze halkını barbarca öldürdüğünü belirten Yapıcıoğlu, Gazzelilerin içecek temiz su, hastaneler yıkıldığı için ilaç bulamadığını ifade etti.

Yerel seçimler öncesi birilerinin milleti birbirine karşı kışkırttığını dile getiren Yapıcıoğlu, her şeye rağmen insan ve adalet odaklı bir politika geliştirmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yönetim anlayışlarını 4 temel kavram üzerine inşa ettiklerini ve bu kavramları göz önünde bulundurarak hizmet üreteceklerini anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımız hizmeti adil bir şekilde yapacak. Bu dünyada sahip olduğumuz her şey bize emanettir. İnşallah 31 Mart'ta milletimiz teveccüh gösterir, belediyelerin idaresini bize emanet ederse, bu emanet bilinciyle hareket edeceğiz. Şehirlerimizin sorunlarını, oluşturduğumuz güçlü kadrolarımız çözecek."

Türkiye'nin 185 milyon insanı beslemeye yetecek kadar bereketli bir ülke olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, yerel seçimi kazanmaları durumunda uygulayacakları sosyal belediyecilik politikalarıyla geçim sıkıntısı çeken insanların derdine çare olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Yönetecekleri belediyelerde israfın önüne geçeceklerini belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği genç kardeşlerimize bazı müjdeler verdik. Aile kurumu çöküyor. Aileyi yüceltelim diyoruz. Maddi imkansızlık nedeniyle evliliği, yuva kurmayı erteleyen gençlerimizin elinden tutacağız. Oluşturacağımız aile fonlarıyla evlenecek gençlerimize beyaz eşya ve çeyiz yardımında bulunacağız. Aileleri güçlendirmek ve ayağa kaldırmak istiyoruz."

HÜDA PAR'ın adaylarını geri çekeceğine yönelik söylemlerin olduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, "Buradan açık ve net ifadelerle söylüyorum, kim söylüyorsa doğru söylemiyor. Biz hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, kazanmak, şehirlerimize ve milletimize kazandırmak için bu yarışta varız." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.