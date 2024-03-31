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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." dedi.

Yapıcıoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Altındağ Baraj Mahallesi'ndeki Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu'na geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Yapıcıoğlu, "2003" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, seçim kampanyası döneminde olduğu gibi bugün de ciddi bir olay yaşanmamasını diledi.

Siyasi partilerin birbirlerinin düşmanı değil rakibi olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Sükunetle, huzur içerisinde bir seçim olsun. Sonuçta millet kazanacak, memleket kazanacak." diye konuştu.

Sonuçların şimdiden hayırlar getirmesini dileyen Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip edeceğini bildirdi.