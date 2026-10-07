HÜDA PAR'lı Sevinik, 6-8 Ekim olaylarını ibretlik olarak niteledi, Yasin Börü'yü andı

Şırnak'ta HÜDA PAR İl Başkanı Nasuh Sevinik, gazetecilerle görüştü.

İkizce köyünde bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Sevinik, 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü olduğunu, bu tür menfur olayların bir daha yaşanmamasını dilediğini söyledi.

"Bu tür olaylar, kinin, nefretin, düşmanlığın, şiddetin, kanın ne kadar zarar verdiğini herkesin bilmesi için ibretlik olaylardır." diyen Sevinik, olaylarda hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın 3. yılını doldurduğunu kaydeden Sevinik, "Büyük bedeller ödeyen bu halk her ne kadar büyük bir yıkım ile karşı karşıya kalmışsa bile inanıyoruz ki bu fedakarlıkları karşılıksız kalmayacaktır." dedi.

Programa, ilçe başkanları ve teşkilat temsilcileri de katıldı.