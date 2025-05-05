Hudeyde'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Yaralı - Son Dakika
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Hudeyde'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Yaralı

Husiler, ABD ve İsrail'in Hudeyde'de sivil hedeflere düzenlediği saldırılarda 21 sivilin yaralandığını duyurdu.

05.05.2025 22:58
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İsrail savaş uçaklarının ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentindeki bir çimento fabrikasına düzenlediği hava saldırılarında 21 sivilin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bacil çimento fabrikasına düzenlenen hava saldırıları sonucu 21 sivilin yaralandığı belirtildi.

ABD ve İsrail'in kentteki kamu binaları ile sivil noktaları hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırlar kınandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ABD ve İsrail'in Gazze ve Yemen'de işlediği cinayetlerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hudeyde'de Hava Saldırısı: 21 Sivil Yaralı - Son Dakika

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