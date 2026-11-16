Hudut Kartalları Şemdinli hudut hattında 28 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirdi

Hudut Kartalları Şemdinli hudut hattında 28 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 28 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari hudut hattında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında 28 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 28 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
Kaynak: AA
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