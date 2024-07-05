Hukuk Mesleklerine Giriş İçin Sınav Eylül Ayında Yapılacak

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Hukuk mesleklerine giriş için sınav Eylül ayında yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan direkt Baro'ya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerekiyor" dedi

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Barosu'nun yeni hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, 190 binlerde olan üniversitelerin hukuk bölümleri öğrenci sayısının 120 bine kadar düşürüldüğü, 100 binin altına düşürmek için çalışmaların sürdüğün ifade etti. Tunç, hukuk fakültelerinden mezun olan öğrencilerin ise bu yıl ilk kez Eylül ayında düzenlenecek sınav ile avukatlık stajına başlayabileceğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği'nin desteği ile 400 metrekare alan üzerinde inşa edilen Bartın Barosu Hizmet Binası törenle hizmete girdi. Açılış törenine, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Bartın ve diğer illerdeki Baro başkanları, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, çevre illerin milletvekilleri, il protokolü, avukatlar ve davetliler katıldı. Bakan Tunç, yaptığı konuşmada avukatlık mesleğinin yeniliklerle geliştirmek istediklerini belirterek, "Avukatlarımızın, özellikle UYAP sistemi, elektronik duruşma, elektronik tebligat, e-celse, mobil, avukat, tüm bu sistemleri sizlerden gelen öneriler doğrultusunda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi

Kontenjanlar 100 binin altına düşürülecek

Üniversitelerdeki hukuk bölümlerinde daha nitelikli eğitim için kontenjanların düşürüleceğini anlatan Tunç, "YÖK başkanı ile görüşmelerimiz sürüyor. 190 bine kadar yükselen kontenjan 120 bine kadar düştü. İlk 120 bine giren, yüksek puanlı öğrenciler avukat olabilsin diye,. Bunu 100 binin altına düşürebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Daha nitelikli öğrenci için, hukuk fakültelerinde eğitimin kalitesi daha artması için çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz" ifade etti.

"Hukuk mesleklerine giriş sınavı Eylül'de yapılacak"

Bakan Yılmaz Tunç, hukuk mesleklerine giriş için bu yıl ilk kez sınav düzenleneceğini hatırlatarak, sınavın ise Eylül ayında olacağını kaydetti. Tunç, "Bundan sonra hukuk fakültesi öğrencileri mezun olduktan direkt baroya başvuramayacaklar. Avukatlık stajına başvurabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmaları gerekiyor. Eylül sonunda bu sınavı yapacağız. İlk kez yapacağız ve başarılı kardeşlerimiz inşallah hepsi başarılı olurlar ve avukatlık stajına başlayabilirler" şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, mezunların hakim ve savcı yardımcılığı için de aynı sınavı kazanması gerektiğini hatırlatarak, " Hakim, savcı yardımcılığına girebilmek için de bu sınavı kazanmak gerekecek ve niteliği, kaliteyi daha da artırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden, adalet hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmeleri daha kaliteli hizmet alabilmelerinin yolunu açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon artık düşüşe geçecek"

Daha sonra Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve ailesi tarafından Bartın'da hizmete giren mobilya mağazasının açılış törenine katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini kesen Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin ekonomik tamirinin yapıldığı bir dönemde bulunduğunu belirterek, enflasyonu artık düşüşe geçeceğini ifade etti. Tunç, "Ticaret hayatının gelişmesi, bu tür mağazaların açılması geleceğe dönük umudun büyümesi demektir. Pandeminin, küresel savaşların ve 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin etkisiyle büyük zararlar gördük. Ekonomimiz olumsuz etkilendi. Tek haneye indirdiğimiz enflasyon çift haneye yükseldi. Şimdi bunun tamiratını yapma zamanı. Ekonomi yönetimimiz, sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde koordinasyonunda, yine nasıl önceden tek haneye düşürmüşsek, aynı şekilde tek haneye düşürerek, halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Alım gücünü arttırmanın mücadelesini vereceğiz. Enflasyonun artık bundan sonra bir düşüşe geçeceği noktasında hedeflerimiz var. İnşallah ticaret hayatı da buna paralel olarak artmaya devam edecek" diye konuştu.