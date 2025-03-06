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Hukuk Öğrencilerine Staj Fırsatı

Adalet Bakanı, hukuk fakültesi öğrencileri için staj imkanı sağlayan protokolü imzaladı.

06.03.2025 17:28
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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültesi öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında avukatlık noterlikler, arabuluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapmalarına olanak sağlayan İşbirliği Protokolünü düzenlenen törenle imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden hukuk fakültesi öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında avukatlık noterlikler, arabuluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapmalarına olanak sağlayan İşbirliği Protokolünü düzenlenen törenle imzaladıklarını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Genç hukukçularımızın kariyer yolculuklarını destekliyor, adalet sistemimizin geleceğini daha sağlam temellere oturtuyoruz. Hukuk fakültesi öğrencilerinin, Ulusal Staj Programı kapsamında avukatlık büroları, noterlikler, arabuluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapmalarına olanak sağlayan İşbirliği Protokolünü düzenlediğimiz törenle imzaladık. İşbirliği Protokolüyle hukuk fakültelerinde verilen eğitimin uygulama ile pekişmesini sağlayacak, gençlerimizin mesleklerini öğrenirken sahada deneyim kazanmalarına imkan tanıyacağız. Genç hukukçularımızın mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlanmasını sağlayacağız.

Bu önemli protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine, Türkiye Barolar Birliğine, Türkiye Noterler Birliğine ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformuna teşekkür ediyorum. Protokolümüzün genç hukukçularımıza, hukuk camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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